Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diensthund "Nacho" stellt Einbrecher

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Dienstag (12.03.2019) ist ein 26-jähriger Mann in die Räume eines derzeit leerstehenden Gastronomiebetriebes in der Altstadt (Alter Markt) eingedrungen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 03.15 Uhr, wie der Mann sich an einem Fensterelement zu schaffen machte und einstieg. Polizeikräfte durchsuchten die Räumlichkeiten mit Unterstützung eines Diensthundes. "Nacho" spürte den Verdächtigen schnell in einem Abstellraum, in welchem er sich zu verstecken versuchte, auf und er wurde vorläufig festgenommen. Der 26-Jährige ist in Mönchengladbach wohnhaft und kriminalpolizeilich bereits in Erscheinung getreten. Er wurde heute nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen und gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls eingeleitet. (ha)

