Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drogendealer auf frischer Tat gefasst

Mönchengladbach (ots)

Am Montagnachmittag (11.03.2019) haben Drogenfahnder einen 22-jährigen Mann, der auf dem kleinen Marienplatz in Rheydt mit Drogen gehandelt hat, auf frischer Tat beobachtet und festgenommen. Der Verdächtige war gerade dabei, Betäubungsmittel an zwei Abnehmer zu verkaufen, als die Fahnder zugriffen. Der 22-Jährige versuchte zu flüchten und leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurden zahlreiche Verkaufseinheiten Marihuana und Haschisch, sowie über 1000 Euro Dealgeld aufgefunden und sichergestellt. Der Beschuldigte ist spanischer Staatsbürger, in Rheydt wohnhaft und in der Vergangenheit einschlägig in Erscheinung getreten. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am Folgetag entlassen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Auch gegen die beiden Ankäufer (19, 40 Jahre) wurden Strafverfahren wegen des unerlaubten Erwerbs von Betäubungsmitteln eingeleitet. Weitere polizeiliche Überprüfungen von umstehenden Personen hatten ergeben, dass gegen einen 23-jährigen Marokkaner ein Haftbefehl wegen Körperverletzung vorlag. Er wurde ebenfalls festgenommen. (ha)

