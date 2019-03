Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei warnt aktuell vor Dieben: Wechseltrick

Mönchengladbach (ots)

Sie nutzen die Hilfsbereitschaft ihrer vornehmlich älteren Opfer aus, um sie zu bestehlen: In den vergangenen Tagen baten Trickdiebe in drei bekannten Fällen Passanten auf der Straße, ihnen Geld zu wechseln. Die Absichten dahinter sind jedoch kriminell.

So wiederfuhr es vergangenen Freitag einem 88-Jährige Mann um 9.30 Uhr in Eicken. Ein Unbekannter sprach ihn auf der Straße "Buschallee" an und bat, ihm eine 2-Euro-Münze zu wechseln.

Während der hilfsbereite Senior seiner Bitte nachkam, "stolperte" der Dieb angeblich gegen ihn. Später fiel das Fehlen eines dreistelligen Betrages in der Geldbörse auf. Beschrieben wurde der dreiste Dieb als ca. 30jähriger und etwa 1.65-1.70m großer Mann von südländischem Aussehen. Er hatte kurze Haare, einen sportlichen Körperbau, sprach gebrochen Deutsch und trug ein bläuliches Oberteil.

Wenig später, um 10.15 Uhr, sprach ein unbekannter Mann einen 73-Jährigen an, als dieser an einer Bushaltestelle an der Odenkirchener Straße vorbei ging. Auch hier wurde er gefragt, ob er 2 Euro wechseln könne. Als der Senior in dem Münzfach seines Portemonnaies nachsah, beugte sich der Unbekannte ebenfalls darüber. Später bemerkte der 73-Jährige, dass ein 100-Euro-Schein fehlte. Er beschrieb den Dieb als ca. 40 Jahre alten Mann von schlanker Statur und einer Körpergröße von etwa 1.70m. Er sprach mit osteuropäischem Dialekt, hatte dunkle, mittellange Haare und war dunkel gekleidet.

Mit derselben Masche, aber anderem Beuteziel bestahl ein Unbekannter gestern einen 75jährigen Mann an der Marktstraße in Rheydt. Kurz nachdem der Senior aus der Sparkasse kam, sprach ihn der fremde Mann an - ebenfalls mit der Bitte, Geld zu wechseln. Obwohl der 75-Jährige nicht genügend Kleingeld hatte, gab er sich damit zufrieden und ging weg. Danach merkte das Opfer, dass seine hochwertige Armbanduhr des Herstellers "Chopard" gestohlen worden war. Die Täterbeschreibung lautete hier wie folgt: Ca. 40 Jahre alt und 1.80m groß, kurze schwarze Haare, normale Figur, geschätzt "irakisches oder iranisches Aussehen", sprach fließend Deutsch, dunkel gekleidet.

Die Polizei warnt: Diese Trickdiebe sind sehr geschickt! Sie werden in den allerwenigsten Fällen überhaupt wahrnehmen können, dass sie in die Geldbörse oder ihre Taschen greifen - oder ihre Armbanduhr abnehmen. Bei geöffnetem Portemonnaie halten Sie unbedingt Abstand von Fremden. Hören sie auf Ihr Bauchgefühl! Wenn Sie ein seltsames Gefühl haben - sagen Sie nein und gehen Sie weiter.

Die Diebe scheinen es auch hier vor allem auf ältere Menschen abgesehen zu haben. Warnen Sie bitte entsprechende Personen in Ihrem Familien- und Bekanntenkreis. Die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention sind gerne für Sie da (02161-290). *cw

