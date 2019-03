Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei sucht Eigentümer von vier gestohlenen Fahrrädern

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht die Eigentümer von vier gestohlenen Fahrrädern.

Diese wurden sichergestellt, konnten aber, da die unbekannten Eigentümer bislang keine Anzeigen erstatteten, nicht zugeordnet werden.

Über die Links in den Sachverhalten können die Fotos der Räder im Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden.

1. Bereits Anfang Januar brach ein 18-Jähriger in Begleitung eines 10-Jährigen eine Garage auf einem Garagenhof an der Aachener Straße in Holt auf. Aus dieser Garage stahlen sie zwei E-Bikes.

Beide Beschuldigte wurden nach der Tat ermittelt.

Am Tatort ließen sie ein ebenfalls gestohlenes silberfarbenes Damenrad des Herstellers "Cyco" zurück.

https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/moenchengladbach-sichergestelltes-fahrrad-0

2. Im Februar beobachtete ein Zeuge drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren, die auf der Brucknerallee ein Damenrad stahlen. Die Jugendlichen konnten noch in der Nähe des Tatortes gestellt werden und das Rad wurde sichergestellt.

Es handelt sich in diesem Fall um ein silberfarbenes "Kettler Damen Alu-Rad".

https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/moenchengladbach-besonders-schwerer-fall-des-fahrraddiebstahls

3. Ebenfalls im Februar wurden zwei junge Männer in Waldhausen kontrolliert. Die beiden 17 und 19-Jährigen führten ein Mountainbike und ein BMX-Rad mit.

Auf Vorhalt gaben sie an, diese Räder zuvor an einem Fahrradständer auf der Frenz-Gielen-Straße gestohlen zu haben.

Das Mountainbike des Herstellers Zündapp ist schwarz mit bunten Applikationen. Das BMX-Rad ist ebenfalls schwarz und hat die Aufschrift "Avijo-Sting".

https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/moenchengladbach-sichergestellte-fahrraeder

Sachdienliche Hinweise zu den Fahrrädern bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.(jl)

