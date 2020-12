Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fahranfänger unter Alkoholeinwirkung - kurze Verfolgungsfahrt

MontabaurMontabaur (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigte am 24.12.2020 gegen 00:30 Uhr einen Pkw BMW, Modell: 320i, in der Ortslage Montabaur, Alleestraße, einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Die durch die eingesetzten Polizeibeamten aktivierten Anhalte-Signale ignorierte der BMW-Fahrer und beschleunigte seinen Pkw. Im Anschluss ergab sich eine kurze Verfolgungsfahrt durch mehrere Straßenzüge, die jedoch am Ortsausgang Montabaur auf der Landstr. 318, Fahrtrichtung Nentershausen, ein Ende fand. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Wallmerod unter Alkoholeinwirkung stand. Dies sei auch der Grund für sein auffälliges Verhalten gewesen. Den jungen, übermütigen Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer und es wurde kein Fremdschaden verursacht.

