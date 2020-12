Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Beschädigung einer Baumrankhilfe

StaudtStaudt (ots)

Am Dienstag, den 22.12.2020 im Zeitraum von 16 bis 18 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine, in den Bürgersteig eingelassene, Baumrankhilfe der Ortsgemeinde Staudt. Die Tatörtlichkeit befindet sich unmittelbar auf Höhe der Hauptstraße 35 (Hauptdurchgangsstraße). Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell