Polizei Bochum

POL-BO: Vermisste 13-Jährige ist wohlbehalten zurück

Bochum, DüsseldorfBochum, Düsseldorf (ots)

Die seit dem 11. Dezember 2020 vermisste Janina C. ist wieder da. Sie hat sich am heutigen Montag, 14. Dezember bei der Polizei in Düsseldorf gemeldet.

Wir bedanken uns bei den Medien für die Unterstützung und bitten darum, das veröffentlichte Bild nicht weiter zu verwenden.

