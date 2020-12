Polizei Bochum

POL-BO: Konsequentes Einschreiten nach rasantem Ampelstart - Autos und Führerscheine beschlagnahmt

HerneHerne (ots)

Ein 31-jähriger Hertener und ein 29-jähriger Herner haben sich am 12. Dezember in Wanne-Eickel ein kurzes Beschleunigungsrennen geliefert, als die Ampel an der Hammerschmidtstraße 72 gegen 23 Uhr von Rot- auf Gelblicht umschaltete.

Der hochmotorisierte Mercedes mit 584 PS sowie ein ebenfalls hochmotoriger BMW mit 305 PS legten dann sehr schnell eine Strecke von mehr als 100 m zurück und entfernten sich zunächst in Windeseile.

Diesen rasanten Ampelstart beobachteten zwei Fahrzeuge der Polizei, die unmittelbar hinterher eilten. Wenig später aber wurden die "Sportfahrer" auf die Sondersignale der Einsatzfahrzeuge aufmerksam.

So konnte zuerst der 31-Jährige, wenig später auch der 29-Jährige Autofahrer an einem Parkplatz angehalten werden.

Ihr Verhalten im Straßenverkehr zog Konsequenzen nach sich:

Nun wird eine Strafanzeige vorgelegt, außerdem wurden Anträge zur Eignungsprüfung zum Führen von Kraftfahrzeugen gefertigt. Beide Autos sowie die Führerscheine der Männer wurden bis auf weiteres beschlagnahmt.

Die Ermittlungen im Bochumer Verkehrskommissariat dauern an.

