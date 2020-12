Polizei Bochum

POL-BO: Fußgänger bei Verkehrsunfall in Bochum verletzt

BochumBochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Bochumer Innenstadt am Sonntagnachmittag, 13. Dezember, ist ein Fußgänger (37 Jahre, aus Bochum) verletzt worden.

Gegen 16.20 Uhr fährt ein 33-jähriger Autofahrer aus Herne auf der Kohlenstraße in Richtung Stensstraße. Nach bisherigem Kenntnisstand beabsichtigt er an der Kreuzung zur Hattinger Straße, nach links in Richtung Innenstadt abzubiegen. Zeitgleich überquert ein 37-jähriger Fußgänger an der Ampel die Hattinger Straße in Richtung Stensstraße. Der Bochumer wird von dem Auto erfasst. Sanitäter brachten ihn mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Hattinger Straße sowie eine Spur der Kohlenstraße waren im Bereich der Kreuzung für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 18 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell