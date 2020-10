Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schulwegkontrollen an Doppelgymnasium (15/0610)

Speyer (ots)

06.10.2020, 07:30 - 08:10 Uhr

Am Dienstag wurde im Zeitraum 07:30 - 08:10 Uhr Schulwegkontrollen an den Gymnasien Hans-Purrmann und Friedrich-Magnus-Schwerd durchgeführt. Insbesondere an der abknickenden Vorfahrt Freiherr-vom-Stein-Straße / Otto-Mayer-Straße kam es bei hohen Verkehrsströmen zu Schulbeginn zu teilweise kritischen Situationen durch Schüler auf dem Fahrrad, die aus dem wartepflichtigen Teil der Otto-Mayer-Straße in Richtung der Gymnasien fuhren. Hier wurden mehrere Schüler auf die bestehende Vorfahrtsregelung hingewiesen. Mit weiteren Kontrollen an der Örtlichkeit durch die Polizei ist deshalb zu rechnen.

