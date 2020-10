Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Radfahrer bei Unfall mit Pkw leicht verletzt (47/0610)

05.10.2020, 13:05 Uhr

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Radfahrer aus Speyer leichte Verletzungen erlitt, ereignete sich am Montag gegen 13:05 Uhr an der Kreuzung Conrad-Hist-Straße / Josef-Schmitt-Straße. Eine 40-jährige Speyererin, die die Josef-Schmitt-Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße mit ihrem Nissan befuhr, übersah den aus der Conrad-Hist-Straße kommenden, aufgrund der Verkehrsregelung "rechts vor links" vorfahrtberechtigten Radfahrer. Der Radfahrer stürzte bei der Kollision mit dem Pkw und zog sich Prellungen an der Schulter zu. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden liegt bei ca. 1300EUR.

