Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Betrug am Telefon

Speyer (ots)

01.10.2020, 15:00 Uhr

Ein 88-jähriger Speyerer wurde am 01.10.2020 Opfer eines versuchten Betruges am Telefon. Als er an diesem Tag über seinen privaten Computer im Internet surfte, erfolgte plötzlich die Sperrung seines Bildschirms. Der PC war ab dann nichtmehr zu bedienen. Laut einer auf dem Bildschirm erschienene Nachricht sollte für das Entsperren des PC eine angezeigte Telefonnummer kontaktiert und ein Sicherheitsbeitrag überwiesen werden. Der 88-Jährige wählte darauf die angezeigte Nummer und gab im Verlauf des Gesprächs Daten seiner Kreditkarte preis. Eine Überweisung durch den Angerufenen erfolgte nicht. Zu einem Vermögensschaden ist es nicht gekommen, da der Angerufene nach dem Telefonat misstrauisch wurde und seine Kreditkarte sperren ließ. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, entsprechende Warnmeldungen am PC oder Telefon mit Vorsicht zu genießen. Ziehen Sie im Zweifelsfall eine Fachfirma zu Rate bzw. kontaktieren Sie die Polizei. Geben Sie in solchen Fällen niemals Konto-/Kreditkartendaten gegenüber Unbekannten preis.

