Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Baumarkt

Speyer (ots)

03.10 - 05.10.2020, 16:50 - 10:35 Uhr

Unbekannte Täter drangen über das Wochenende unberechtigt in einen Baumarkt in der Iggelheimer Straße ein und entwendeten dort Maschinen und andere Waren in einem Gesamtwert von schätzungsweise 60.000EUR. Aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse geht die Polizei von mindestens drei Tätern aus, die das Diebesgut mit einem auf dem Baumarktgelände abgestellten Fahrzeug abtransportiert haben dürften. Konkrete Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, denen im Tatzeitraum Samstag bis Montagmorgen verdächtige Personen / Fahrzeug auf dem Baumarktgelände aufgefallen sind, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

