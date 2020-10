Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchte schwere, räuberische Erpressung

Speyer (ots)

04.10.2020, 19:00 Uhr

Eine 25-Jähriger Römerberger und sein 28-Jähriger Bruder wurden am Sonntag gegen 19 Uhr in der Wormser Landstraße vor einem Imbiss Opfer einer versuchten schweren räuberischen Erpressung. Die beiden Täter, ein 21-Jähriger und ein 24-Jähriger, beiden in Speyer wohnhaft, forderten diese dort zur Herausgabe von Geld auf. Als dem Ansinnen nicht nachkamen, zerbrachen die beiden Täter die von ihnen mitgeführten Glasflaschen und schlugen mit dem scharfkantigen Flaschen in Richtung der Geschädigten, ohne diese jedoch zu treffen. Zudem kam es zu verbalen Bedrohungen. Den Geschädigten gelang letztlich die Flucht. Die beiden stark alkoholisierten Tatverdächtigen konnten von der Polizei auf einem umliegenden Tankstellengelände angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Dabei wurde bekannt, dass der 24-jährige Tatverdächtige kurz zuvor versuchte in der Tankstelle Getränke zu stehlen, was jedoch unterbunden werden konnte. Beide Beschuldigte kamen in polizeilichen Gewahrsam und sollen am Montag bei Gericht vorgeführt werden.

