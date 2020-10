Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch in Ladengeschäft in der Innenstadt

Speyer (ots)

01.10.2020 Der Betreiber eines Ladengeschäftes in der Gutenbergstraße stellte am 01.10.2020 eine Hebelspur an einem Fenster seines Geschäftes fest. Offensichtlich versuchten unbekannte Täter in unbekanntem Tatzeitraum durch Aufhebeln vergeblich, in das Geschäft zu gelangen. Hierbei verursachten sie einen Schaden von ca. 150EUR an dem Fenster. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen in der Gutenbergstraße aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell