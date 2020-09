Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200901-1-pdnms Zeugen gesucht nach Unfall zwischen zwei Radfahrern in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Ein 52 jähriger Fahrradfahrer war am 28.08.2020 gegen 10.45 Uhr auf dem beidseitig befahrbaren Radweg am Lornsenplatz mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Rendsburger Straße unterwegs. Ihm entgegen kam auf dem Radweg ein anderer Fahrradfahrer. Da in diesem Bereich der Radweg wegen eines umrandeten Baumes vom Gehweg getrennt ist, konnten sich die beiden Radfahrer erst sehr spät sehen. Die beiden Radfahrer touchierten sich, konnten aber beide einen Sturz vermeiden. Man tauschte sich danach noch kurz aus, beide waren zu dem Zeitpunkt davon überzeugt, nicht verletzt zu sein. Im Anschluss setzen beide Fahrradfahrer ihren Weg fort, ohne Personalien auszutauschen, da scheinbar nichts passiert war. Im Verlauf der weiteren Fahrt bemerkte der 52 jährige Mann dann doch starke Schmerzen im Schulterbereich, im Krankenhaus stellte sich dann raus, dass der Mann sich einen Bänderriss in der Schulter zugezogen hatte. Die Polizei in Eckernförde sucht jetzt nach Zeugen des Unfalles sowie auch nach dem zweiten Unfallbeteiligten. Bei dem zweiten Fahrradfahrer soll es sich um einen " älteren " Herrn gehandelt haben, er trug vermutlich eine blaue Jacke, an seinem Fahrrad befand sich ein Einkaufskorb so wie eine Fahne. Am Unfallort soll auch noch eine weitere fahrradfahrende Frau angehalten haben. Diese hatte sich mit dem anderen Unfallbeteiligten unterhalten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-908110 in Verbindung zu setzen.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell