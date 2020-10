Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbrüche in der Ludwigstraße

Speyer (ots)

03.10 - 04.10.2020 In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde an einem Mehrparteienhaus in der Ludwigstraße eine Holztür aufgebrochen, die in dortiges Treppenhaus führt. Weitere Türen, die über das Treppenhaus erreichbar sind, wurden nicht angegangen. Entwendet wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500EUR.

An einem gegenüberliegenden Haus gelangten unbekannte Täter vermutlich über ein rückwärtiges Fenster unberechtigt in das Haus. Sie hebelten dort mehrere Büro- und Schranktüren von dortigen Büroräumlichkeiten auf. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unbekannt. Der Sachschaden hier beträgt ca. 1000EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, denen zur Tatzeit in der Ludwigstraße zwischen Kleiner Gailergasse und Zeppelinstraße verdächtige Personen / Fahrzeuge aufgefallen sind. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

