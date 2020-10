Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip) Verkehrsunfall mit Flucht - Polizei sucht Geschädigten

Altrip (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12:15 Uhr streifte eine 35-jährige Autofahrerin einen in der Parkstraße geparkten Pkw, fuhr dann aber weiter und kehrte später mit Stift und Papier zurück. Als sie wieder an die Unfallstelle kam, war der beschädigte Pkw jedoch nicht mehr da. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort, da sie sich von der Unfallstelle nicht hätte entfernen dürfen. Die Polizei sucht nun den Halter des beschädigten Pkw. Er oder sie wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell