Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - 30-Jährigen beim Ladendiebstahl ertappt

Speyer (ots)

05.10.2020, 17:06 Uhr

Ein 30-Jähriger Mann aus Germersheim hielt sich am Montag kurz nach 17 Uhr in einem Elektromarkt in der Wormser Landstraße auf. Er entnahm dort aus einem Regal zwei Mobiltelefone im Gesamtwert von ca. 230 EUR Handys und steckte sich diese unter seinen Mantel. Als er den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierte, wurde er von einem Mitarbeiter des Marktes angesprochen. Dieser hatten ihn zuvor bei der Tat beobachtet. Der Beschuldigte händigte daraufhin das Diebesgut an diesen aus. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl.

