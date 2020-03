Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A62/Kusel, Blitzeis macht Autofahrern zu schaffen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kusel (ots)

Drei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von 65.000 Euro ist die Bilanz von drei Verkehrsunfällen, die sich am Mittwochnachmittag auf der A62 zwischen den Anschlussstellen Kusel und Reichweiler ereigneten. Bei einsetzenden Graupelschauern und örtlich auftretendem Blitzeis verloren drei Fahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und kamen in Fahrtrichtung Trier von der Fahrbahn ab. In einem Fall krachte ein 55 jähriger BMW-Fahrer in einen unmittelbar zuvor verunfallten, in der Böschung stehenden Toyota Auris. Durch den Aufprall wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Fahrerin eines VW Scirocco kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit abgeholzten Bäumen und Sträuchern. Die Verletzten wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern



Telefon: 0631 3534-0

www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell