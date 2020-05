Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei zieht Raser ohne Führerschein aus dem Verkehr - Langenfeld - 2005079

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Donnerstagabend (14. Mai 2020) hat die Polizei in Langenfeld einen 18-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der kurz zuvor mit seinem nicht versicherten Opel Corsa in deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Langenfeld gerast war. Zudem stellten die Beamten fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen stand und keine Fahrerlaubnis besitzt.

Das war passiert:

Gegen 22 Uhr fiel der Besatzung eines Funkstreifenwagens der Langenfelder Polizei ein blauer Opel Corsa auf, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Lindberghstraße in Richtung Langforter Straße unterwegs war. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Fahrer augenscheinlich nicht angeschnallt war, woraufhin sie beschlossen, den Wagen anzuhalten.

Als sie zu diesem Zweck die Anhaltesignale an ihrem Funkstreifenwagen betätigten, stoppte der Fahrer des Corsas seinen Wagen jedoch nicht, sondern gab plötzlich Vollgas und bog mit quietschenden Reife auf die Langforter Straße ab. Ohne auf den weiteren Verkehr zu achten raste der Corsa über die Kreuzung der Langforter Straße mit der Jahnstraße, ehe er in die Straße "In den Giesen" und von dort weiter auf die Martinstraße fuhr, wo die Polizeibeamten den Corsa aus den Augen verloren.

Allerdings machte nun der Fahrer eines Mercedes Vito auf sich aufmerksam. Durch sein Handzeichen gab er den Streifenbeamten zu erkennen, dass der Fahrer mit seinem Corsa in Richtung Paulstraße geflüchtet war. Hier konnten die Polizeibeamten den Wagen schließlich erneut sichten und ihn bis zur Straße "Zum Stadion" verfolgen, wo sie ihn letztendlich anhalten konnten.

Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten fest, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er während seiner rasanten Fahrt durch Langenfeld nicht nur unter dem Einfluss von Drogen, sondern führte auch noch eine geringe Menge Marihuana mit sich. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Polizeibeamten außerdem fest, dass die Kennzeichen des Corsas nicht zu dem Opel passten, sondern eigentlich zu einem Porsche gehörten und somit offenbar zur Verschleierung der Halterdaten an dem Opel angebracht wurden.

Die Konsequenzen für den 18-Jährigen:

Er musste mit zur Wache, wo zur beweissicheren Feststellung seines Drogenkonsums die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Sein Auto wurde als Tatmittel sichergestellt. Zudem wurden gleich mehrere Strafanzeigen gegen den jungen Mann erstattet.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell