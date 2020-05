Polizei Mettmann

POL-ME: Schwer verletzte Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall - Monheim - 2005078

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmittag (14.05.2020) ist es in Monheim zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Beteiligte schwer verletzt wurde.

Um 12:50 Uhr befuhr ein 62-jähriger Monheimer mit einem Daimler-Benz Sprinter von der Rheinpromenade aus kommend die Kapellenstraße in Monheim. In Höhe des öffentlichen Parkplatzes, der Am Werth liegt, ist er nach rechts auf den Parkplatz gebogen.

Dabei hat er eine 63-jährige Monheimerin übersehen, die auf ihrem Pegasus-Pedelec parallel zum Sprinter-Fahrer in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Sie fuhr auf dem dortigen Radweg und musste stark bremsen, um eine Kollision zu verhindern.

Auf Grund dessen ist sie gestürzt und auf ihr rechtes Handgelenk gefallen. Sie wurde hierbei schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden.

Der 62-jährige Sprinter-Fahrer blieb unverletzt. An dem Pedelec entstand geringer Sachschaden in geschätzter Höhe von 100 Euro.

