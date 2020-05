Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Renchen (ots)

Zu einem Gesamtschaden von schätzungsweise 10.000 Euro kam es nach einem Auffahrunfall am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, im Bereich der K 5312 zwischen Wagshurst und Renchen. Zuvor hatte ein 24-jähriger VW-Fahrer, vermutlich aus Unachtsamkeit, den Abbiegevorgang der vorausfahrenden Peugeot-Lenkerin in einen Wirtschaftsweg übersehen und ist in der Folge aufgefahren. Hierbei verletzte sich die vorausfahrende Frau leicht und wurde im Anschluss im Krankenhaus behandelt. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch legen nun bei der Staatsanwaltschaft Offenburg eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den mutmaßlichen Verursacher vor. /kfm

