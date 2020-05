Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Gefährliche Beobachtung

Kehl (ots)

Was Polizeibeamte am Dienstagnachmittag beobachtet haben, führte aufgrund des gefährlichen Manövers zu Anzeigen gegen zwei Autofahrer. Beide wurden dabei gesehen worden, wie sie gegen 17 Uhr auf der "EdF-Straße" in Richtung Kehl unterwegs waren und sich auf Höhe Leutesheim mehrfach gegenseitig überholten und ausbremsten. Die Fahrweise deutete auf ein Rennen hin, bei welchem offenbar wenig Rücksicht auf die Sicherheit des Straßenverkehrs genommen wurde. Bei einer anschließenden Kontrolle der 47 und 65 Jahre alten Männer stellten die Ordnungshüter außerdem fest, dass gegen den jüngeren von beiden ein Vollstreckungshaftbefehl bestand. Eine Haft konnte durch die Bezahlung des ausstehenden Geldbetrags abgewendet werden. /ma

