Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Zwei Unfallfluchten sind der Polizei am Sonntag gemeldet worden. Zu allen Vorfällen sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2150.

Zwischen Samstag, 17. Oktober, 21:30 Uhr und Sonntag, 18. Oktober, 11:30 Uhr wurde am Benzoring ein Opel Vivaro beschädigt. Der Wagen stand in diesem Zeitraum am Fahrbahnrand. Als der Halter zu seinem Fahrzeug zurückkam, entdeckte er den Schaden: Der Seitenspiegel an der Fahrerseite war nach hinten geklappt und das Glas fehlte. Vom Verursacher war weit und breit nichts mehr zu sehen.

In der Bismarckstraße wurde am Sonntag zwischen 6:45 Uhr und 14 Uhr ein Ford Fiesta beschädigt. Nach den Spuren zu urteilen, stieß ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken gegen den am Fahrbahnrand parkenden Ford. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Hinweise auf den Verursacher gibt es nicht. Die Ermittlungen laufen. |elz

