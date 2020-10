POL-PPWP: Spiegel abgetreten

Polizeipräsidium Westpfalz

Kaiserslautern (ots)

In der Parkstraße ist ein Auto von unbekannten Tätern beschädigt worden. Die Fahrzeughalterin meldete den Schaden über die Onlinewache der Polizei.

Der Wagen stand von Samstag, den 10. Oktober 11 Uhr bis Sonntag, den 11. Oktober in der Parkstraße am Straßenrand. Am Sonntag gegen 12 Uhr bemerkte die Besitzerin dann den Schaden: Der Seitenspiegel an der Beifahrerseite war umgeknickt und die Verkleidung war abgefallen. Vermutlich hat jemand gegen den Spiegel getreten. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Der Schaden liegt geschätzt im dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern unter der Nummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |elz

