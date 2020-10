Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brände im Grübentälchen

Kaiserslautern (ots)

Die Feuerwehr Kaiserslautern musste in der Nacht auf Sonntag zu mehreren Bränden von Abfall- und Altkleidercontainern in den Stadtteil Grübentälchen ausrücken. Ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude oder geparkte Autos konnte allerorts verhindert werden. Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter Telefon 0631/369-2150.|PvD

