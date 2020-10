Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in Entsorgungsbetrieb

Mehlingen (ots)

Bei einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb ist in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Maschine abgebrannt. Durch den Alarm einer Brandmeldeanlage wurde ein Feuer in einer Schreddermaschine gemeldet. Bei Ankunft der Einsatzkräfte stand die Maschine bereits in Vollbrand und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Offenbar hatten sich zerkleinerte Plastikteile entzündet und so die Maschine in Brand gesetzt. An der Maschine entstand entsprechender Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

