POL-IZ: 200924.7 Buchholz: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer jungen Radfahrerin am frühen Dienstagabend in Buchholz ist die Radlerin glimpflich davongekommen, sie erlitt nur leichte Verletzungen.

Um kurz vor 18.00 Uhr war die 14-Jährige auf dem linksseitigen Geh- und Radweg der Hauptstraße in Richtung Burg unterwegs. In Höhe der Hausnummer 28 kollidierte sie mit einem Ford, der sich auf dem Geh- und Radweg befand, um auf die Hauptstraße einzubiegen. Die Dithmarscherin stürzte und zog sich dabei eine leichte Beinverletzung zu, an ihrem Bike entstand ein Sachschaden in Höhe von 80 Euro. An dem Ford dürften Reparaturkosten in Höhe von etwa 800 Euro fällig werden.

