POL-IZ: 200924.3 Elmshorn: Folgemeldung zu Mann mit Kopfverletzungen nach Gewalttat aufgefunden

An Mittwochnachmittag hat die Polizei eine männliche Person vorläufig festgenommen. Die Festnahme steht im Zusammenhang polizeilicher und staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen nach der Gewalttat am frühen Morgen des 23. September 2020 in Elmshorn.

Um 14:30 Uhr hat die Itzehoer Kriminalpolizei in Elmshorn einen 32-jährigen Mann festgenommen. Intensive Ermittlungen der Itzehoer Mordkommission in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe weisen auf den dringenden Tatverdacht gegen den festgenommenen Elmshorner hin.

Der Tatverdächtige und das Opfer sind sich persönlich bekannt. Das Opfer befindet sich nach wie vor in einem kritischen Gesundheitszustand.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe findet im Laufe des Nachmittags die Vorführung des Tatverdächtigen vor einem Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe statt.

Weitere Auskünfte können aktuell nicht erteilt werden.

