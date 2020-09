Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200924.2 Kellinghusen: Tageseinnahmen gestohlen

Kellinghusen (ots)

Auf unbekanntem Wege verschafften sich Diebe in der Nacht zum Mittwoch Zutritt zu einer Gaststätte in Kellinghusen und entwendeten die Einnahmen der letzten Tage. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von 01.30 Uhr bis 06.00 Uhr zerstörten Unbekannte ein Fenster einer Kneipe in der Lehmbergstraße. Ob sie durch dieses in das Objekt einstiegen, ist unklar. In jedem Fall entwendeten die Täter einen dreistelligen Bargeldbetrag aus einer Kasse und verließen das Objekt anschließend wieder. Der Sachschaden, den die Eindringlinge anrichteten, dürfte bei etwa 200 Euro liegen.

Hinweise auf die Diebe gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020.

Merle Neufeld

