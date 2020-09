Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200923.7 Meldorf: Brand an einem Mehrfamilienhaus

Meldorf (ots)

Dienstagnachmittag haben vermutlich Arbeiten mit einem Gasbrenner an einem Haus in Meldorf zu dem Brand der Fassade geführt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Gegen 15.00 Uhr vernichtete ein Mann an dem Mehrfamilienhaus in der Johannisstraße mit einem Gasbrenner das Unkraut. Nach derzeitigen Erkenntnissen setzte er dadurch Teile der Fassade in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Meldorf, Nindorf, Hemmingstedt und Wolmersdorf kamen zum Einsatz, die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Nach dem Feuer ist das Gebäude weiterhin bewohnbar, Personen kamen nicht zu Schaden.

Merle Neufeld

