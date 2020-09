Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200923.5 Landscheide: Unerlaubte Müllentsorgung

Landscheide (ots)

Nach einer unerlaubten Entsorgung von etlichen Autoreifen an einer Wettern in Landscheide sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Umweltsünder geben können.

Am Dienstagnachmittag entdeckte ein Anzeigender gegen 17.00 Uhr etwa hundert Autoreifen, derer sich ein Unbekannter an einem Wassergraben in der Straße Kuhlen entledigt hatte. Zum Teil lag der Abfall in dem Flüsschen.

Hinweise auf denjenigen, der die Reifen in die Natur geworfen hat, gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich daher bei der Polizei in Wilster unter der Telefonnummer 04823 / 92270 melden.

Merle Neufeld

