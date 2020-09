Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

Dassel-bru

Am Freitag, 04.09.2020, gegen 18:45 Uhr befuhr eine 25-jährige Einwohnerin eines Dasseler Ortsteils mit ihrem Pkw die Kreisstraße 513 von Sievershausen kommend in Richtung Dassel. In einer Rechtskurve geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf den Grünstreifen und von dort in den Straßengraben. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrzeugführerin wurde durch Ersthelfer aus dem Pkw geborgen und anschließend mit einem Rettungswagen dem Bürgerspital Einbeck zur Beobachtung zugeführt. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4500,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell