POL-NOM: Schneller Fahndungserfolg nach Ansprechen von Kindern vor einer Grundschule in Northeim

Northeim (Se) 37154 Northeim, Hindenburgstraße 22 und Sohnreystrasse/ Wilhelmstraße. 31.08.2020, 14:15 Uhr - 14:20 Uhr und 04.09.2020, 07.50 - 08.00 Uhr Zu den genannten Tatzeiten wurden, unabhängig voneinander, zwei Jungen (11 und 8 Jahre) im Bereich einer Grundschule durch eine männliche Person angesprochen. Beide Kinder werden von dem zunächst unbekannten Mann am Arm gepackt und versucht in das Fahrzeug zu ziehen. Beide Kinder konnten sich befreien und flüchten. Die Sachverhalte wurden bei der Polizei bekannt. Das zuständige Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes leitete unverzüglich die notwendigen Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen ein. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nach der tatverdächtigen Person konnte diese an der Ortsrandlage von Northeim am Freitag, 16:50 Uhr, angetroffen und dem Polizeigewahrsam der Polizeiinspektion Northeim zugeführt werden. Gegen den Tatverdächtigen hat die Polizei zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Mann ist wegen einer Sexualstraftat vorbestraft. Die Ingewahrsamnahme zur Vehinderung weiterer Straftaten wurde bis auf Weiteres richterlich bestätigt. Die Polizei Northeim führt in diesem Komplex weitere Ermittlungen wie Zeugenvernehmungen durch.

