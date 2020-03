Polizei Düren

POL-DN: Kontrolle am Bahnhof überführt Ladendieb

Einer Präsenzstreife am Dürener Bahnhof kontrollierte am Mittwoch einen Mann an der Lagerstraße. Es stellte sich heraus, dass er einen Koffer voller Diebesgut mitführte.

Gegen 11:40 Uhr sprachen die Beamten der Dürener Polizeiwache den Mann an. Es handelte sich bei ihm um einen 20-jährigen Vietnamesen, der kein Deutsch sprach. Da die Kommunikation sich schwierig gestaltete, wurde per Handy ein Freund des Mannes zur Übersetzung "zugeschaltet". Im Verlauf dieses Gespräches wollte der Mann dann überraschend die Flucht ergreifen. Er rannte los und ließ seinen mitgeführten Koffer stehen. Weit kam er jedoch nicht - er wurde von den Beamten eingeholt und festgehalten. Die anschließende Durchsuchung führte dann zur Auffindung einer Vielzahl von originalverpackten Kosmetikartikeln. Diese befanden sich allesamt in dem Koffer. Ermittlungen ergaben, dass diese in einem nahegelegenen Drogeriemarkt kurz zuvor gestohlen worden waren. Der Mann wurde zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache verbracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er anschließend wieder entlassen.

