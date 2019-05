Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Autofahrt endet im Wassergraben

Am Dienstag fuhr ein 76-Jähriger bei Dürmentingen über Feldwege und landete im Graben.

Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 76-Jähriger von Kanzach in Richtung Dürmentingen. Anstatt einer Umleitung zu folgen, setzte er seine Fahrt auf Feld- und Wiesenwegen fort. Nachdem auch diese endeten fuhr er auf einer Wiese weiter. Hierbei übersah er einen Entwässerungsgraben. In diesen stürzte die er mit der Front seines BMW. Die Airbags lösten aus. Dadurch wurde auch der automatische Notrufassistent seines BMW aktiviert. Der Fahrer konnte aufgrund einer Erkrankung seine Situation nicht richtig erklären. Die Notrufzentrale des Herstellers informierte die Polizei und übermittelte die Standortdaten. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei an. Rettungskräfte waren auch im Einsatz. Die brachten den leicht verletzten Fahrer vorsorglich in ein Krankenhaus. Der BMW war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg das verunfallte Fahrzeug. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

