POL-UL: (UL) Ulm - Rad gerät in Schienen

Schwere Verletzungen zog sich eine Radlerin bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Ulm zu.

Ulm (ots)

Die 48-Jährige war mit ihrem Trekkingrad in der Neutorstraße Richtung Stadtmitte unterwegs. Gegen 8 Uhr geriet sie nach der Brücke mit einem Rad in die Schienen. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Laut Polizei ist der Schaden am Fahrrad gering. Einen Helm trug die Frau nicht.

Schwere oder leider manchmal tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

