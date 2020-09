Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Northeim (ots)

Northeim (Se) 37191 Katlenburg-Lindau, Kreisstraße 414 Freitag, den 04.09.2020, gegen 10.20 Uhr Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin und ihre 56-jährige Beifahrerin, beide aus Seesen, befuhren die Kreisstraße 414 aus Suterode kommend in Fahrtrichtung Katlenbug. Auf regennasser Fahrbahn geriet der Pkw in einer Rechtskurve aus nicht geklärter Ursache ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam im linken Straßengraben zum Stillstand. Beide Fahrzeuginsassinnen wurden schwer verletzt durch einen RTW ins Krankenhaus nach Northeim verbracht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste geborgen und abgeschleppt werden. Am Pkw und einem Leitpfosten entstand Sachschaden in Höhe von ca 8000.-EUR.

