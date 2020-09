Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall m it hohem Sachschaden

Northeim (ots)

Northeim (Se) 37154 Northeim, Hillerser Straße Freitag, den 04.09.2020, gegen 16.05 Uhr Ein 37-Jähriger Northeimer fuhr mit seinem Pkw von dem Parkplatz eines Elektronikmarktes in der Hillerser Straße in den fließenden Verkehr und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 58-jährigen Northeimerin. Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurde der Pkw der 58-Jährigen in den Gegenverkehr gedrückt und stieß dort mit dem Pkw eines 23-Jährigem aus Hildesheim zusammen. Das Fahrzeug der 58-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurden niemand. Der Gesamtschaden wird auf 16.000.-EUR geschätzt.

