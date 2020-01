Polizei Wuppertal

POL-W: W - Täter nach Raub in Tatortnähe gefasst

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 29.01., gegen 9.30 Uhr, beraubten zwei junge Männer einen 15-jährigen Schüler auf einem Spielplatz an der Neuen Friedrichstraße. Sie hatten ihn zunächst unter dem Vorwand einer Hilfeleistung von der Schule dorthin gelockt. Unter Androhung einer Verletzung durch eine Schere zwangen sie den Jungen zur Herausgabe von Geld sowie seines Mobiltelefons. Die verständigten Polizeibeamten konnten die mutmaßlichen Täter in Tatortnähe festnehmen und stellten die Tatwaffe sicher. Die gleichaltrigen Täter (18) erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung. (jb)

