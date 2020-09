Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz EDEKA Center Scheuner Bad Gandersheim.

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Marienstraße, Parkplatz EDEKA Center Scheuner. Am 05.09.2020 beschädigte ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer in dem Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:45 Uhr ein geparktes Kraftfahrzeug an der oben genannten Örtlichkeit. Anschließend entfernt sich der Verursacher vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. Bei dem geparkten PKW wurden das rechte Rücklicht sowie der hintere rechte Kotflügel beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim (Tel.05382/91920-115) zu melden. (ape)

