Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallfucht

Prüm (ots)

Am 06.07.2020 gegen 18:30 Uhr stößt ein dunkelblauer PKW beim rückwärtigen Ausparken in Höhe der Bahnhofstraße 32, Prüm (ehem. Post/DHL Filiale) gegen die dort stehende Straßenlaterne und verursacht Sachschaden. Die drei Insassen, ein Mann, eine Frau und ein Kind steigen kurzzeitig aus ihrem PKW aus, begutachten den Schaden an der Straßenlaterne und am eigenen Auto, steigen dann jedoch wieder ein und setzen ihre Fahrt in Richtung Niederprüm fort. Der dunkelblaue PKW müsste hinten rechts einen Schaden aufweisen. Die Laterne wurde so stark beschädigt, dass diese erneuert werden muss. Der Schaden an der Laterne dürfte bei etwa 2500 Euro liegen. Der Verkehrsunfall wurde durch eine Zeugin beobachtet und gemeldet. Der Unfallverursacher gibt ihr gegenüber jedoch nicht zu erkennen, um den Schaden zu melden und hinterlässt auch keine Personalien am Unfallort.

Weitere Zeugen, die diesen Unfallhergang beobachten konnten und Angaben zum Fahrzeug und/oder Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel.: 06551-9420

E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de



