POL-PDWIL: Tödlicher Motorradunfall in der Vulkaneifel bei Daun

Tödlicher Motorradunfall in der Vulkaneifel bei Daun

Üdersdorf-Trittscheid

Am Sonntagmittag, gegen 12:40 Uhr, verunglückte ein 58jähriger belgischer Staatsangehöriger auf der L 65 in Höhe Üdersdorf-Trittscheid tödlich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trug sich der Unfallhergang wie folgt zu: Der 58jährige Belgier führte eine Gruppe von drei weiteren belgischen Motorradfahrern als Guide an. Von Üdersdorf herkommend, befuhr man die L 65 in Richtung L 64. In einer Linkskurve in Höhe Trittscheid geriet der 58jährige mit dem Vorderrad auf den markierten Mittelstreifen der Fahrbahn, welche zum Unfallzeitpunkt durch Regen leicht feucht war, rutschte weg und stürzte auf die Fahrbahn. In der Folge rutschte der 58jährige über die Fahrbahn nach rechts in Richtung Leitplanke und prallte mit dem Oberkörper gegen einen Haltepfosten der Leitplanke. Hierbei zog sich der 58jährige tödliche Verletzungen zu. Im Einsatz waren neben dem Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 10, sowie Beamte der Polizeiinspektion Daun und der Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei Daun.

