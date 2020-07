Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Häckslers

Beinhausen (ots)

Am 03.07.2020 kam es gegen 13:00 Uhr auf einem Feld bei Beinhausen zu einem Brand an einer landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine. Der Fahrer versuchte noch eigenständig das Feuer mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen, was jedoch misslang. Die alarmierten Feuerwehren der umliegenden Gemeinden konnten letztendlich das Feuer löschen. Der Schaden wird auf ca. 3000EUR geschätzt.

