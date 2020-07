Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Illegale Müllablagerungen

Bild-Infos

Download

Flußbach (ots)

In einem, von der K 25 zwischen Flußbach und Wittlich-Neuerburg, abgehendem Waldweg wurden am Samstag, 04.07.2020, illegale Müllablagerungen festgestellt. Hier wurden Rigips-Platten, Hausmüll und Farbe entsorgt. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thomas Neumann, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell