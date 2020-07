Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressesofortmeldung der PI Daun, Verkehrsunfall

PI Daun (ots)

Ereignis: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Pkw Fahrerin

Ort: B 257, Daun in Richtung Oberstadtfeld

Zeit: 06.07.20, 11.10 h

Montagvormittag, um 11.10 h, ereignete sich auf der B 257 zwischen Daun und Oberstadtfeld ein Verkehrsunfall zwischen einem Langholz-Lkw und einem Pkw. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine Pkw Fahrerin die B 257 von Daun kommend in Richtung Oberstadtfeld. Zeitgleich befuhr eine Lkw Fahrer mit einem Langholz-Lkw die B 257 in entgegengesetzte Richtung. Im Bereich der Kuppe stießen beide Fahrzeug frontal zusammen. Die Bergung der eingeklemmten und verletzten Pkw-Fahrerin erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr. Zur Zeit ist die B 257 in diesem Bereich gesperrt, die Unfallaufnahme dauert noch an, der Unfallhergang ist noch nicht geklärt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de



