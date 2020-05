Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Radfahrer flüchten vor Polizeikontrolle - 22-Jähriger bleibt bei Kollision mit dem Streifenwagen unverletzt - Alkohol und Drogen im Spiel

Mannheim (ots)

Zwei 22-jährige Radfahrer sind am Samstagmorgen gegen 1.45 Uhr in der Brandenburger Straße mit ihren Fahrrädern vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Bei der Nachfahrt kam es zwischen einem der Radfahrer zur Berührung mit dem Streifenwagen. Der Radfahrer kam zu Fall, blieb aber unverletzt. Es stellte sich heraus, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs war, ein Test ergab einen Wert von über einem Promille. Bei dem zweiten Radfahrer wurde in einem mitgeführten Rucksack eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Bei ihm ergab ein Alkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Käfertal.

