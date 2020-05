Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Betrunken zwei geparkte Autos beschädigt - 18-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Mannheim (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner verständigte am Samstagmorgen gegen 2.20 Uhr die Polizei und teilte mit, dass ein junger Mann in der Schimperstraße aus einer Gruppe heraus geparkte Autos beschädigt habe. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass an einem Auto der Außenspiegel abgetreten war und an einem weiteren Fahrzeug gegen die Fahrertüre getreten wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Im Rahmen einer Fahndung konnte der 18-jährige Tatverdächtige noch in Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten, ein Alkoholtest auf dem Revier ergab einen Wert von über zwei Promille. Ein Bekannter holte den Heranwachsenden auf der Wache ab und brachte ihn nach Hause. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Neckarstadt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell