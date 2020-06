Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Auseinandersetzung zwischen Nachbarn (29.06.2020)

Singen (ots)

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern soll es am Montag gegen 14.15 Uhr in der Bohlinger Straße gekommen sein. Mehrere Streifenwagen des Polizeireviers Singen und der Polizeihundeführerstaffel fuhren an die angegebene Örtlichkeit, konnten jedoch keine Auseinandersetzung mehr feststellen. Einige tatbeteiligte Personen wurden in der Nähe kontrolliert. Sie gaben an, dass die Auseinandersetzung nur verbal ausgefochten worden sei. Hintergrund der Streitigkeiten seien angeblich nachbarschaftliche Probleme. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

